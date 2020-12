'Seksende boa's in gemeentehuis Zuidplas deden de daad onder werktijd'

De drie ambtenaren – twee mannen en een vrouw – die op 16 augustus betrapt werden op het hebben van seks in het gemeentehuis van de gemeente Zuidplas, begingen hun daad onder werktijd. Dat blijkt uit gecensureerde documenten in handen van het AD.

De krant, die inzicht had in onder andere een rapport van recherchebureau Hoffmann, bericht dat de twee heren “vanaf 18.35 uur tot 01.47 uur met andere zaken bezig waren dan met de uitvoering van hun verplichtingen als handhaver”. Het bureau concludeert op basis van onder andere WhatsApp-gesprekken dat de handhavers inderdaad seks hebben gehad.

De twee heren hadden seks met twee vrouwen – onder wie een collega-ambtenaar – in onder andere de kolfkamer en de ruimte voor fysiotherapie in het gemeentehuis. Uit het onderzoek zou ook blijken dat de handhavers via hun werktelefoon met elkaar appten over het avontuur.

Video’s van de seksende boa’s

De escapades van het viertal werden vastgelegd door jongeren die hen vanaf de parkeerplaats van het gemeentehuis door de ramen bezig konden zien. Deze video’s werden gedeeld op social media en gingen binnen de kortste keren viral.

De gemeente Zuidplas besloot kort na het verschijnen van de pikante filmpjes de drie gemeenteambtenaren te schorsen. Kort daarop dienden zij zelf hun ontslag in. Twee van hen, de heren, bleken werkzaam bij team handhaving. De derde persoon was werkzaam op een andere afdeling binnen de gemeente. De vierde betrokkene zou niet bij de gemeente werken.

