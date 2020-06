Seizoen 3 van Fortnite van start: jonge gamers blij, maar ook volwassen spelen graag een potje mee

Het is D-day voor gamers, want het langverwachte seizoen 3 van de populaire game Fortnite is woensdag gestart. Het spel vertelt een nieuw deel van het verhaal en nieuwe (onderwater) gebieden kunnen ontdekt worden. Vooral veel jonge gamers hebben op dit seizoen gewacht, maar ook volwassenen spelen graag een potje mee. “Als de kinderen naar bed zijn, gaat mijn man online.”

Petra van Veen (38) uit Enschede vertelt tegen Hart van Nederland dat haar zoons Dylan (12) en Dean (7) staan te popelen om het spel te spelen. “In de klas had de juffrouw vandaag niet zo veel aan de jongens, want die keken constant op hun telefoon of het nieuwe seizoen al online stond”, zegt ze.

Man fanatieker dan de kinderen

De gratis game is vooral populair onder jonge gamers. Wereldwijd heeft het populaire Fortnite zo’n 350 miljoen geregistreerde spelers. Het spel is een survivalspel waarin je op een eiland andere spelers uitschakelt om op die manier zo lang mogelijk te overleven. Degene die het langst overleeft, wint.

Petra laat weten dat niet alleen haar kinderen, maar ook haar man Sebastiaan (42) graag een plaatsje achter de computer neemt. “Ik denk dat mijn man nog fanatieker is dan de twee kinderen. Ze spelen wel eens met z’n drieën. Maar als de kinderen naar bed zijn, gaat hij nog even met zijn kameraad online”, zegt Petra.

‘Gamen hoort erbij’

Ze vindt het niet erg dat haar man en kinderen fanatieke Fortnite-spelers zijn. “Het hoort er tegenwoordig gewoon bij. In dit tijdsbestek is gamen best een belangrijk deel van hun leven. Ze ontmoeten vrienden online en spreken elkaar in het spel. Zo wordt het ook een sociaal ding. Zo lang de kinderen lang genoeg buiten spelen, vind ik het goed”, aldus Petra.

Wel zit er een limiet aan de tijd die haar kinderen mogen besteden aan de game. “Ze mogen een paar uurtjes per dag spelen en dan moeten ze stoppen.” Die limiet legt ze haar man niet op.