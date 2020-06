Beekse Bergen trots als een pauw: zeldzaam secretarisvogeltje geboren

Roofvogels in dierentuinen broeden zelden eieren uit en daarom zijn ze in het Brabantse Safaripark Beekse Bergen maar wat blij met het secretarisvogeltje dat daar uit het ei is gekropen.

Moeder en kind maken het goed. Dierenverzorger Robin Meijer is “heel trots” op moeder- en vadervogel. “Ons ouderpaar heeft al meerdere nestjes grootgebracht en is daarmee waarschijnlijk het meest succesvolle koppel van Europa.”

Het is het vierde kuiken dat in Europa is geboren. Wereldwijd is dit kuikentje het zevende kuiken in twaalf maanden tijd.

Liever lopen dan vliegen

Secretarisvogels kunnen 18 tot 19 jaar oud worden en danken hun naam aan de lange veren achter op de kop die op ganzenveren lijken, waarmee vroeger werd geschreven. Rechtopstaand zijn deze roofvogels 0,9 tot 1,4 meter lang en ze wegen 2,3 tot 4,2 kg. Vrouwtjes zijn meestal iets kleiner dan mannetjes. De spanwijdte bedraagt 1,9 tot 2,2 meter.

Het frappante is dat deze roofvogel liever loopt dan vliegt, en nog een behoorlijk eind ook! Gemiddeld leggen ze ongeveer 20 tot 30 km per dag lopend af.

Beeld:┬áMariska Vermij – van Dijk / Safaripark Beekse Bergen.