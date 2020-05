Second opinion naar dood Dascha Graafsma levert geen nieuwe inzichten op

Het Openbaar Ministerie (OM) heropent het onderzoek naar de dood van de 16-jarige Dascha Graafsma niet. Het OM meldt dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Daarom ziet het OM ook geen reden om het onderzoek naar de dood van het meisje te heropenen.

Dascha Graafsma overlijdt op 29 november 2015 nadat ze op het spoor wordt geschept door een trein tussen Hollandsche Rading en Hilversum. De politie opende destijds een onderzoek naar de doodsoorzaak van het meisje, omdat er vermoedens waren dat zij mogelijk ongewild drugs toegediend zou hebben gekregen.

Second opinion

Uit het onderzoek werd echter niet duidelijk dat Dascha mogelijk drugs gebruikt had. Nabestaanden schakelden daarop een extern onderzoeksbureau in. Het OM beloofde toen een second opinion te doen naar het onderzoek.

Onder de noemer van de reflectiekamer is er een second opinion gedaan. Met behulp van onafhankelijke forensisch experts, ervaren officieren van een ander arrondissement en een advocaat-generaal die niet eerder betrokken was bij de zaak is er gekeken naar het onderzoek van destijds.

Het OM geeft op haar website aan dat na de second opinion dezelfde uitkomsten van het onderzoek in 2015 en 2016 naar voren komen. Volgens het OM is niet vast te stellen of Dascha omkwam door een ongeluk of zelfdoding.

Zaak wordt niet heropend

Het OM zegt geen aanwijzingen te zien in een misdrijf en het onderzoek dan ook niet te heropenen. “Het OM en de politie hebben echter als taak onderzoek te doen naar misdrijven. De inzet van opsporingsmiddelen is wettelijk ook alleen toegestaan wanneer er sprake is van een strafrechtelijke verdenking. In deze tragische zaak is dat na het gedane onderzoek niet meer het geval.