Scholieren varen Elfstedentocht met zelfgemaakte zonneboten: 'Spannend of het gaat lukken'

Met een boot die op zonne-energie werkt de Elfstedentocht varen. Twaalf scholieren beginnen vandaag aan die uitdaging. In vijf dagen tijd willen ze de tocht van 220 kilometer afleggen.

Het initiatief komt van de Young Solar Challenge, een project waarbij technische kinderen zelf een zonneboot bouwen. Normaal houden ze met die boten wedstrijden, maar vanwege het coronavirus zijn die afgeblazen. Dit jaar helemaal niets doen, is ook geen optie. Zo ontstond het idee voor de Elfstedentocht.Zonne

Of het gaat lukken om de tocht te volbrengen, is afhankelijk van het weer. “Met name de wind is een dingetje”, zegt een van de initiatiefnemers, Marije Elgersma, tegen Hart van Nederland. “Natuurlijk zijn ze ook erg afhankelijk van de zon. Het is echt spannend of het ze gaat lukken.”

‘Heuse uitdaging’

De boten waarmee de leerlingen varen hebben ze vorig jaar zelf gebouwd. Volgens deelnemer Menno Wijkhuizen heeft de tocht ‘iets magisch’.

“Het varen van zo’n lange afstand met een zelfgemaakte zonneboot is een heuse uitdaging. Het is een project dat ik al langer in mijn hoofd had. Ik ben heel enthousiast dat ik er nu ook de mogelijkheid voor krijg om het uit te voeren.”

Vervolg

De scholieren gaan in totaal met drie boten het water op. Onderweg wisselen ze elkaar af. Als alles goed gaat finishen ze vrijdag op de officiële Elfstedenfinish in de Bonkervaart in Leeuwarden.

Het plan is dat de Elfstedentocht over twee jaar een vervolg krijgt, maar dan met maar liefst veertig solarboten. De ervaringen die de scholieren nu opdoen, nemen ze mee in de plannen voor 2022.