Bij een schietpartij op de Jacob van Heemskerkstraat in Dordrecht is in de nacht van zaterdag op zondag een 42-jarige man om het leven gekomen. Kort daarna werd aan de Spirea een man neergeschoten.

Agenten kwamen kort na middernacht af op een melding, waar ze een man zwaargewond aantroffen. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er werd direct een zoektocht gestart naar de mogelijke dader(s), maar die werd(en) niet gevonden.

Melding schietincident #JacobvanHeemskerkstraat #Dordrecht omstander hoorde schoten. Politie startte direct onderzoek. Ter plaatse treffen agenten op straat zwaargewonde man aan. Hij is neergeschoten en overleed direct aan gevolgen. Heeft u iets gezien? Bel direct 112! — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) April 25, 2020

Tweede schietpartij

Anderhalf uur later was er een tweede schietpartij, dit keer aan de Spirea in Dordrecht. Hier werd een gewonde man aangetroffen. Hij is niet levensgevaarlijk gewond en ligt in het ziekenhuis. Of de twee schietincidenten met elkaar te maken hebben is niet duidelijk.

Volgens de politiewoordvoerder hebben beide incidenten hoogstwaarschijnlijk niets met elkaar te maken. “Al kan ik dat niet uitsluiten.”

Tweede #schietincident in #Dordrecht #Spirea. Agenten treffen ter plaatse een gewonde persoon aan. Hij is #neergeschoten, maar niet levensgevaarlijk gewond. Slachtoffer vervoerd naar ziekenhuis. Politie start onderzoek. Heeft u informatie? Bel direct 112! — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) April 25, 2020

Beeld: Video Duivestein