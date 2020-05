Gewonde bij schietpartij in Rijen, dader vlucht op blote voeten

Bij een schietpartij in de Karel Doormanstraat in het Brabantse Rijen is vanavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer is met meerdere schotwonden met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond plaats rond 21:00 uur. De dader is op blote voeten weggevlucht in de richting van een stukje bos. Hij heeft zijn schoenen achtergelaten op de plek van het incident.

Helikopters en hondengeleiders

De politie is met een helikopter en hondengeleiders naar hem op zoek. Ook de Landelijke Eenheid en de Koninklijke Marechaussee doen mee aan de zoekactie.

De politie kent inmiddels de identiteit van de verdachte en roept hem op Twitter op zich te melden. Getuigen die hem zien wordt gevraagd de verdachte niet zelf te benaderen, maar meteen 112 te bellen.

Het tactisch en forensisch onderzoek in Rijen zal nog een groot deel van de nacht in beslag nemen. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend.

Beeld: SQ Vision