“Het verbaast me niet dat hier iemand is doodgeschoten.” Dat zegt een buurtbewoner over de schietpartij maandagmiddag in Hoofddorp. Volgens hem ontstaan er vaker ruzies over bijvoorbeeld drugs en gebeuren er ‘dingen die niet horen’. “Het was geen willekeurig slachtoffer, dat weet ik zeker”, aldus de buurtbewoner.

De getuige liep maandagmiddag met zijn hond toen hij het slachtoffer vlak na de schietpartij op de grond zag liggen voor een flat op de Opaallaan. Hij zag vervolgens twee mensen wegvluchten. “Een van de twee vluchtte met een auto, en de ander rende weg”, zegt hij tegen Hart van Nederland.

‘Tweede Bijlmer’

Volgens de buurtbewoner zou de politie hebben gezegd dat de buurt ‘een tweede Bijlmer’ aan het worden is. Hij legt uit dat er vaker ruzie is over drugs en geld en dat er seksfeesten in de buurt gehouden worden. “Er gebeurt hier van alles. Dat hoort allemaal niet.”

Lees ook: Man overleden na schietpartij Hoofddorp, politie jaagt op verdachte

De politie wist al snel een verdachte op te pakken. Naar een tweede verdachte wordt nog hard gezocht. Agenten krijgen hierbij hulp van de politiehelikopter, speurhonden en motorrijders. ”Hij is in een auto weggereden en we hebben goede hoop dat we hem snel vinden”, aldus een woordvoerder. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend.

Slachtoffer voor de voordeur

Hulpdiensten probeerden het slachtoffer na de schietpartij nog te reanimeren, maar dit mocht helaas niet baten. Een bewoner van de flat waar het slachtoffer werd doodgeschoten, zag dit gebeuren toen hij naar buiten wilden lopen. “Ik woon op de begaande grond en ik wilde naar buiten gaan, maar er lag iemand voor de deur die werd gereanimeerd”, zegt hij tegen Hart van Nederland.

Van de schietpartij zelf heeft de bewoner niks meegekregen. Hij mocht de hele dag zijn huis niet uit, omdat hij bij het plaats delict woont. “Niemand die ik heb gesproken uit het gebouw weet wie er ligt. Het is heel heftig als zoiets gebeurt bij je eigen huis.”