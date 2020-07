Een gewonde bij schietpartij in buurt van basisschool Enschede, dader nog voortvluchtig

Aan de Zuidhollandlaan in Enschede is dinsdagmiddag een schietpartij geweest. Het incident gebeurde vlakbij een basisschool. Eén persoon is hierbij gewond geraakt en lag enige tijd op de grond.

Het slachtoffer was volgens omstanders nog wel aanspreekbaar. Het slachtoffer is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis.

In de buurt van de basisschool Europa was er na het incident veel politie aanwezig. Er wordt door de politie nog onderzoek gedaan naar het voorval.

Kinderen hebben niets meegekregen

Volgens Erik Wassens, directeur van de school hebben kinderen niets meegekregen van het incident. Dit omdat de kinderen van de school al vakantie hebben en dus niet op school waren. In de BSO naast de school waren wel kinderen aanwezig maar die hebben volgens de leiding niets gehoord. Een leidster van de opvang heeft wel iets gehoord maar koppelde dat niet direct aan een schietpartij.

De politie is in deze zaak opzoek naar een zwarte Citroen C3. Het kenteken bestaat deels uit 82-SXG-… Als je deze auto ziet bel dan direct 112.

Later meer.