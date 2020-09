Schietpartij in Den Bosch: man gewond overgebracht naar ziekenhuis

Een ruzie tussen jongeren op straat heeft maandagavond mogelijk geleid tot een schietpartij in Den Bosch. Een man raakte daarbij gewond en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

De melding van de schietpartij op de Pizarrostraat in Den Bosch kwam rond 20:40 binnen. De politie doet onderzoek naar de toedracht, maar volgens hen is “nog veel onduidelijk over de exacte aanleiding”.

Via Twitter laat de politie weten dat er een ruzie zou zijn geweest tussen een aantal jongeren, waarbij het slachtoffer is beschoten. “We zijn ter plaatse druk bezig met het onderzoek. Getuigen worden gehoord en we zijn op zoek naar eventuele camerabeelden”, aldus de politie. Getuigen wordt opgeroepen zicht te melden via 0800-8844.