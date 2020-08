Schietpartij bij station Nijmegen, politie pakt twee verdachten op

De politie heeft dinsdagavond twee mensen opgepakt na een schietpartij bij het Stationsplein in Nijmegen. Wat hun betrokkenheid is bij de schietpartij wordt nog onderzocht. Voor zover bekend is zijn er geen mensen gewond geraakt.

Het gebied rond het station is afgezet, agenten doen daar onderzoek. Het is voor de politie nog niet geheel duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld bij het station.

De politie laat weten dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.