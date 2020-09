In Leeuwarden is in de nacht van woensdag op donderdag geschoten vanuit een auto. De politie heeft later twee verdachten opgepakt voor de schietpartij.

Rond 1.15 uur kwam de melding binnen bij de politie: er zou op de Luchtenrek vanuit een auto zijn geschoten. Kort na de melding troffen agenten de wagen aan van waaruit geschoten zou zijn. Daarbij werden twee verdachten aangehouden.

Het is nog onduidelijk op wie of wat er precies geschoten is. Ook is er niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.