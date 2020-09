De schade die is ontstaan door de aanrijding donderdagmiddag tussen een Intercity-trein en een vrachtwagen op een beveiligde spoorwegovergang in Roermond is groter dan verwacht. Volgens spoorbeheerder ProRail is er daardoor langer geen treinverkeer mogelijk tussen Roermond en Weert.

Eerder liet ProRail nog weten dat er door de aanrijding tot vrijdagochtend geen treinen op dat traject zouden rijden. Van Roermond richting Sittard rijden inmiddels weer treinen, aldus de spoorbeheerder. Maar voor het traject Roermond-Weert is nu de verwachting dat het treinverkeer pas in de loop van de middag kan opstarten.

De berging van de trein, vrachtwagen en lading is in de nacht van donderdag op vrijdag afgerond. Rond 3.00 uur begonnen de herstelwerkzaamheden. Naast herstelwerk aan de bovenleiding moeten er ook spoorstaven worden vervangen.

Rollen papier naast trein

De vrachtwagen stond op de spoorweg. Op een filmpje is te zien dat de chauffeur probeerde de machinist nog te waarschuwen, maar hij kon niet voorkomen dat de trein tegen zijn vrachtwagen aan reed. De vrachtwagen was geladen met rollen papier, die deels naast de trein belandden.

Door het ongeluk raakten twee passagiers van de trein gewond. Ze hadden nekklachten en werden ter plekke behandeld door ambulancepersoneel.