Hartverwarmend en een tikkie uit de hand gelopen: de actie van Sam Vreugdenhil (11) voor de stichting ALS. Ondanks corona wist de jongen uit Zoetermeer ruim 5000 euro op te halen voor het goede doel. En dat terwijl hij in eerste instantie mikte op twee tientjes. En het eind is nog niet in zicht: zondag staat er, tijdens Wereld ALS-dag nog een veiling op het programma voor het goede doel.

Het begon allemaal in maart, zegt de moeder van Sam. Toen één van de juffen van Sam ALS bleek te hebben. “Omdat hij er veel vragen over had, zochten we er informatie over op. Al gauw ontdekte Sam dat je zelf ook in actie kon komen tegen de vreselijke ziekte. En het is nogal een fanatiek figuur”, lacht de moeder van Sam.

Enorme inzamelingsactie

Dat blijkt. Wat begon met twintig euro liep uit op een enorme inzamelingsactie. Niet alleen voor de juf van Sam, maar voor het hele onderzoek naar ALS. Zondag is de climax: dan organiseert Sam een eigen loterij met meer dan 200 gesponsorde prijzen. Lootjes kosten één euro en met hulp van het lokale radiostation ‘foute-radio’ streamt hij de trekking aanstaande zondag live.

“Hartstikke mooi om die jonge te helpen toch”, zegt Johan Rensen van het radiostation. Zelfs sponsorde hij een shirt van voetbalclub ADO voor de veiling en besteden ze wekelijks aandacht aan de actie van Sam.

Veiling-items

Thuis staat de garage inmiddels helemaal vol met de veiling-items. De moeder van Sam moet erom lachen. “Het is mooi om meegezogen te worden in het fanatisme van je kind. En we zijn natuurlijk hartstikke trots op hem.”

Dat zijn ze ook op school, waar de interesse in de ziekte ALS begon. “De aanleiding is natuurlijk hartstikke verdrietig”, zegt adjunct directeur Miranda Holster van basisschool De Paulusschool waar Sam in groep 8 zit. “Maar we zijn trots dat we zo’n fanatieke leerling op school hebben.”

Ook meedoen aan de actie van Sam? Hier kun je doneren.