Politie: wie is deze in 's-Heerenbroek overleden man?

De politie tast in het duister over de identiteit van een op 17 juli in ’s-Heerenbroek dood aangetroffen man. De man stierf een natuurlijke dood en wordt binnenkort gecremeerd of begraven. Daarom hoopt de politie voor die tijd zijn nabestaanden op de hoogte te stellen van zijn dood.

Bij de man werd een briefje gevonden met de naam Cornelius Wagner, een geboortedatum en de plaatsnaam Munster, Duitsland. De politie in Duitsland heeft dat nagetrokken, maar de man lijkt daar niet vandaan te komen.

Hij sprak vloeiend Duits, weet de politie, omdat verschillende agenten hem hebben gesproken. Op 12 juni zei de man tegen agenten dat hij onderweg naar Den Haag was om nieuwe papieren aan te vragen. De agenten brachten hem in contact met het Leger des Heils, waar hij nieuwe kleding en schoenen kreeg.

Te voet uit Duitsland

Op 22 juni zei hij in Bangeweer tegen agenten dat hij drie maanden eerder te voet uit Duitsland was gekomen omdat hij zijn huurhuis moest verlaten. Hij gaf aan hen dezelfde naam door als op het bij zijn lichaam gevonden briefje: Cornelius Wagner uit Munster.

Het lichaam van de man is onderzocht door de forensische opsporing, maar zowel zijn DNA als vingerafdrukken leverden geen match op met een identiteit. Ook een tandstatusonderzoek leverde niets op. Hij had slechts “drie tanden c.q. stompjes”, waardoor vergelijking niet mogelijk was, aldus de politie.