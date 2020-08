Ruzie tussen buurtkinderen Rotterdam Zuid escaleert: één aanhouding

Een onenigheid tussen enkele buurtkinderen van 14 tot 16 jaar aan de Sophoclesstraat in Rotterdam Zuid liep vrijdagavond hoog op. Zo hoog dat ouders zich ermee begonnen te bemoeien, mogelijk zou er zelfs zijn geschoten. De politie hield een 41-jarige vader van één van de kinderen aan op verdenking van bedreiging.

De bemoeienis van de ouders van de kinderen zorgde ervoor dat de ruzie escaleerde en de politie eraan te pas moest komen. Mogelijk zou een vader tijdens de ruzie zelfs op één van de buurtkinderen hebben geschoten. De man is gefouilleerd en zijn woning is doorzocht, er is geen vuurwapen gevonden.

Grimmige sfeer

Volgens de politie werd de sfeer op straat snel grimmig en moest er versterking worden opgeroepen. Er kwam zelfs een politiehond aan te pas om de ruzie te sussen. De politie heeft omwonenden en omstanders gevraagd terug te gaan naar huis, waarna de rust wederkeerde in de wijk.

De politie onderzoekt nog wat er zich daadwerkelijk heeft afgespeeld.

Beeld: Video Duivestein