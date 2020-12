Dit is de reden waarom premier Rutte nog single is, wél staat hij overal voor open

In deze eenzame coronatijden kan iedereen wel iemand in zijn of haar hart gebruiken, maar premier Rutte is en blijft voorlopig single. In een openhartig gesprek in Linda’s Wintermaand op SBS6 gaf hij antwoord op de vraag waarom Rutte nog steeds geen relatie heeft.

De premier loopt liever niet vooruit op de zaken en noemt zichzelf een vrij Haags jongetje, die zijn wil kunnen gaan. ”Dingen lopen zoals ze lopen. Ik heb er geen plan bij. Ik heb gewoon ontzettend leuke vrienden en wie weet zit ik op een gegeven moment wel handje handje met iemand op de bank”, stelt de premier.

Niet de makkelijkste

Maar Linda de Mol kan haast niet geloven dat hij ongewenst single is. “Het voelt bijna als een bewuste keuze,” zegt de presentatrice, die zegt niet te geloven dat de liefde niet op zijn pad komt: ”Er zijn heel veel vrouwen die jou ontzettend leuk vinden.”

Rutte neemt het op voor de vrouwen en noemt de reden dat hij het de vrouwen zelf ook niet makkelijk maakt. ”Ik ben ook niet zo makkelijkste hoor!” lacht hij. Rutte stelt dan ook zelf voor om aan zijn persoonlijkheid een aparte uitzending te wijden.

Liefdesbrief

Over de toekomst van zijn liefdesleven weet hij zelf ook niet hoe het loopt. Hij sluit een relatie daarom ook niet uit. ”Ik sta erg open voor alles hoor!”, wel ontkracht hij dit meteen door te voorkomen dat vrouwen in Nederland meteen pen en papier pakken om hem een liefdesbrief te sturen.