Ook afgelopen week stond politiek Den Haag grotendeels in het teken van de coronacrisis. Maar ook het bedreigen en het onderduiken van docenten na het tonen van spotprenten zal aan de orde komen tijdens de persco.

Ondergedoken

Vorige maand werd Samuel Paty door een jihadist onthoofd in een voorstad van Parijs. De leraar maatschappijleer had tijdens zijn lessen een spotprent van de profeet Mohammed laten zien. Nu blijkt in Nederland ook een onderwijzer bedreigd te worden. Een docent van het Emmauscollege in Rotterdam is deze week ondergedoken na ophef over een spotprent met een jihadist erop in zijn lokaal.

Vrijdag werd een 18-jarige vrouw opgepakt op verdenking van het aanzetten tot bedreiging van de docent.