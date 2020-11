Premier Mark Rutte geeft vrijdagmiddag zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Rutte zal ingaan op de nieuwste besmettingscijfers, die lagen vrijdag weer hoger dan donderdag en de dag daarvoor. Ook het algehele vuurwerkverbod dat we deze jaarwisseling kunnen verwachten zal waarschijnlijk ter sprake komen.

Na een tijdelijke daling, loopt het aantal coronabesmettingen de afgelopen dagen weer op. Dat stelt het kabinet voor een aantal lastige besluiten richting de persconferentie van volgende week dinsdag, zeggen bronnen in Den Haag tegen Hart van Nederland.

Het idee was dat dan in ieder geval de extra maatregelen die op 3 november werden aangekondigd, zoals de sluiting van de pretparken, bioscopen en bibliotheken, zouden worden teruggedraaid. Dat lijkt nog steeds het plan, maar hoe het vervolgens verdergaat richting de feestdagen, is nog niet duidelijk.

Vuurwerkverbod

Het plan voor een algeheel vuurwerkverbod dit jaar is vrijdag uitgebreid besproken in de ministerraad. Het kabinet heeft werk gemaakt van het voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De twee partijen willen dit jaar ook het siervuurwerk verbieden. Het idee erachter is dat de zorg dit jaar naast alle coronapatiënten niet ook nog vuurwerkslachtoffers erbij kan hebben.

Voordat het kabinet dit plan wilde overnemen, moest er eerst een goede compensatieregeling voor verkopers worden opgesteld. Dat is vrijdag gelukt, zo bleek na de ministerraad.