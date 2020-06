Rutte nodigt toch Black Lives Matter en Kick Out Zwarte Piet uit

Premier Mark Rutte gaat toch ook praten met de antiracistische actiegroepen Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Black Lives Matter (BLM).

De beide voortrekkers van de protestbeweging die de afgelopen weken op gang kwam, reageerden verontwaardigd dat zij niet welkom waren bij het gesprek dat Rutte woensdag op het Catshuis met antiracismedemonstranten voerde.

De premier wilde eerst naar mensen luisteren met wie de overheid niet al langer praat, zei hij. BLM en KOZP spreken volgens hem al geregeld met het ministerie van Sociale Zaken.

‘Toch belangrijk’

Het is ‘toch belangrijk’ om ook met beide actiegroepen te praten, ziet Rutte in. Misschien was het handiger geweest hen in te lichten dat ook zij aan bod zouden komen, geeft hij toe. “Maar ik ga het in ieder geval doen, ik ga met ze praten.”

Tekst & Beeld: ANP