Premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) beantwoorden woensdagochtend vragen in een livestream op social media. Waar op persconferenties alleen journalisten vragen kunnen stellen, krijgen nu ook andere Nederlanders de kans om dat te doen.

In september was er ook al zo’n sessie met vooral vragen over het coronabeleid van het kabinet. Toen kregen ze ook flinke kritiek op hun aanpak van de crisis te horen. Het commentaar werd niet altijd even vriendelijk verpakt. Omdat er onlangs weer extra corona-maatregelen zijn ingegaan, willen de premier en minister vragen daarover beantwoorden.

Kritiek of zorgen

Volgens een woordvoerder moet de vraagsessie leiden tot een open gesprek met Nederlanders die kritiek hebben of zich zorgen maken. Dat een deel van Nederland vragen heeft bij het beleid van het kabinet, blijkt bijvoorbeeld uit de demonstraties die de afgelopen tijd zijn gehouden bij het Kamergebouw in Den Haag. Ook op de communicatie van het kabinet klinkt geregeld kritiek.

Premier Rutte heeft eerder op persconferenties gezegd dat kritiek op het kabinet juist goed is. De minister-president wil naar eigen zeggen juist met deze mensen in gesprek. De premier en de minister beantwoorden de vragen vandaag om 11.15 uur via Facebook en YouTube.