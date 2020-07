Rutte: 'OMT komt woensdag met advies over het gebruik van mondkapjes'

Minister-president Mark Rutte laat weten dat het Outbreak Management Team woensdagochtend een advies uitbrengt over het gebruik van mondkapjes. ‘s Middags zal het Veiligheidsberaad over dit advies praten met minister voor Medische Zorg Tamara van Ark. Zij zal na afloop van het overleg samen met voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls een mondelinge toelichting geven.

Rutte schrijft dit namens zichzelf en zorgminister Hugo de Jonge in een Facebookpost.

Toename aantal coronabesmettingen

In de post reageert Rutte ook op de onrust die in de samenleving is ontstaan doordat het aantal coronabesmettingen weer toeneemt. De premier trekt de teugels maar weer eens strak: “Ook al is het zomer, we kunnen ontspannen maar zeker niet verslappen. Het virus verspreidt zichzelf niet, mensen doen dat. Daarom gelden de basisregels onverminderd, overal en voor iedereen. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar helaas zien we dat de recente uitbraken vooral het gevolg waren van het niet naleven van de basisregels die we allemaal kennen.”

De premier laat weten dat het kabinet ook tijdens het zomerreces niet stilzit. “Het kabinet houdt vanzelfsprekend continu de vinger aan de pols. De meest betrokken bewindspersonen hebben elke dag contact met elkaar. De afgelopen dagen is er weer intensief gesproken over de laatste stand van zaken. Die is zorgwekkend.”

De NOS zegt van Haagse bronnen te hebben vernomen dat het kabinet geen mondkapjesplicht wil. Burgemeesters mogen dit lokaal mogelijk wel invoeren, maar of dit juridisch gezien kan, is nog de vraag. Naast het aantal bevestigde besmettingen nam ook het aantal afgenomen testen toe. Daardoor bleef het percentage positieve gevallen gelijk op 1 procent.

