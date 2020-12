De kerst begint rustig, met zon en slechts een enkele bui. Maar we gaan eruit met een klap. Aan het einde van de Tweede Kerstdag gaat het stormen en wordt het een stuk kouder. Dat meldt Weer.nl.

In de nacht naar zondag en zondag overdag volgt een storm. Aan zee kan dat mogelijk een zware storm worden. De windstoten in de kustgebieden kunnen dan ruim boven 100 kilometer per uur uitkomen. En dichtbij zee wordt zondag ook bijzonder veel regen verwacht.

Behoorlijk guur

Vandaag kunnen we wel genieten van mooie Hollandse luchten met stapelwolken, die vooral in de kustgebieden af en toe een bui kunnen brengen. Mogelijk zit daar ook hagel tussen. In het binnenland blijft het overwegend droog. Er waait een noordelijke tot noordwestelijke wind die aan zee af en toe kracht 6 haalt en het wordt vrijdagmiddag rond 6 graden. In de wind is het dan behoorlijk guur.

Vanavond en vannacht komen de temperaturen in het binnenland weer dichtbij het vriespunt. Eerst zijn er opklaringen, later drijven wolkenvelden over en kan lokaal een regenbui vallen. Hier en daar wordt het even glad. Aan zee blijven de temperaturen ruim boven nul.

Stormachtig weer

Morgen, Tweede Kerstdag neemt de wind toe in kracht, deze wordt aangevoerd door een stormdepressie die vanaf IJsland dichterbij komt. In de ochtend is het nog droog, in de middag kan op sommige plaatsen al een beetje regen of motregen vallen. In het oosten wordt het slechts 5 graden, in het westen kunnen de tempraturen tot 8 of 9 graden stijgen.

Morgenavond en in de nacht naar zondag neemt de wind verder toe. Aan zee komt een zuid zuidwesterstorm te staan, kracht 9, in het binnenland wordt de wind krachtig tot hard. Het gaat regenen en vooral aan zee, waar de regen door de wind wordt aangejaagd, kan erg veel vallen. Het wordt niet kouder dan 4 of 5 graden.

Zondagochtend is het dan bar slecht weer met veel regen en storm, aan zee mogelijk een zware storm uit het zuiden tot het zuidwesten (kracht 10). De windstoten in het binnenland kunnen snelheden tot 85 kilometer per uur bereiken, aan zee 110 kilometer per uur, in het Waddengebied misschien nog wat meer. Pas in de loop van de middag trekt de regen weg en neemt ook de wind af. Met temperaturen tussen 6 graden in het oosten en 9 graden in het westen is het erg guur.

Rustiger weer na het weekend

Na het weekend wordt het rustiger. We bevinden ons in vrij koude lucht. In de nachten vriest het tijdens opklaringen licht, overdag wordt het een graad of 5. Verder ligt het lagedrukgebied nog steeds dichtbij. Om de kern trekken neerslaggebieden die af en toe ook Nederland bereiken. Afhankelijk van wind en temperatuur kan die neerslag ook in de vorm van (natte) sneeuw vallen.

Beeld: Lida Verkade