Ruim duizend mensen demonstreren op Museumplein tegen coronamaatregelen

Meer dan duizend mensen hebben zaterdagavond deelgenomen aan een demonstratie van actiegroep Vrouwen voor Vrijheid op het Museumplein in Amsterdam. Er werd gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen van het kabinet, maar de demonstratie werd vroegtijdig afgebroken omdat de coronaregels niet werden nageleefd.

Vrouwen voor Vrijheid is het er niet mee eens dat er vanuit de overheid maar één lijn opgevolgd dient te worden. “Wij geloven dat iedereen de ruimte moet krijgen om een tegengestelde mening te mogen hebben en persoonlijke keuzes te kunnen maken”, schrijft de actiegroep op hun website. Mede-activisten werd opgeroepen om lampjes en lampionnen mee te nemen naar de demonstratie op het Museumplein. Daar werd massaal gehoor aan gegeven.

Nog wat beelden van het Museumplein in Amsterdam vandaag – dank aan Vrouwen voor Vrijheid https://t.co/CXbvnkPyJb (Heerlijk al die mensen zonder #mondkapjes!) pic.twitter.com/ZE7YRrB1EG — Freedom of Government (@FreedomofGovt) November 14, 2020

Coronamaatregelen niet nageleefd

De gemeente Amsterdam had toestemming gegeven voor de demonstratie, op voorwaarde dat de coronamaatregelen zouden worden nageleefd. In een schriftelijke verklaring aan Hart van Nederland laat de gemeente weten dat de demonstratie in overleg met de politie voortijdig is afgebroken door de organisatie.

De demonstratie begon om 16:00 uur en zou tot 19:00 uur duren. “Rond 18:10 uur bleek dat de deelnemers zich niet aan opgelegde voorschriften hielden”, schrijft de gemeente. “Een toespraak en muziek leidden tot onrust onder de aanwezigen waardoor de coronamaatregelen niet goed nageleefd werden.”

De demonstratie werd daarom vroegtijdig beëindigd, waarna de demonstranten het plein hebben verlaten.

Beeld: Twitter