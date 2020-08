Ruim 15.000 steunbetuigingen uit hele land voor Amsterdams museum in geldnood

Een petitie voor het behoud van het Amsterdamse museum ‘Ons Lieve Heer op Solder’ is in twee weken tijd ruim 15.000 keer ondertekend. Het voortbestaan van de kerk op de zolder van een eeuwenoud grachtenpand is in gevaar omdat een subsidieaanvraag is afgewezen. Daarom startten twee buurtbewoners een actie.

“Ik had verwacht dat we hoogstens tweeduizend reacties zouden krijgen”, vertelt Lennard Roubos, een van de initiatiefnemers. Maar de afgelopen dagen bleef de teller lopen. De handtekeningen komen vanuit heel Nederland en zelfs daarbuiten. “Het heeft heel veel mensen in beroering gebracht. Van oud en jong, religieus tot atheïst.”

Het museum is te vinden aan de Oudezijds Voorburgwal, bij de Amsterdamse Wallen. Van buiten lijkt het een gewoon grachtenhuis, maar bovenin het pand zit een eeuwenoude schuilkerk. Die stamt uit de tijd dat het in Amsterdam voor rooms-katholieken verboden was om kerkdiensten te organiseren.

‘Steun is hartverwarmend’

Door de coronacrisis zat het museum al in zwaar weer, maar begin deze maand werden de problemen nog groter. Ondanks een goede beoordeling werd een subsidieaanvraag afgewezen door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK). Daardoor is de kans groot dat het museum zijn deuren volgend jaar moet sluiten.

Volgens de buurtbewoners is ‘Ons Lieve Heer op Solder’ belangrijk voor de buurt en de Amsterdamse binnenstad. “Een van mijn buren is de grootste atheïst die je je kunt voorstellen, maar hij ontplofte bijna toen hij hoorde dat het museum misschien moest sluiten”, vertelt Roubos.

Dinsdag overhandigen hij en de andere initiatiefnemers de petitie aan wethouder Touria Meliani van Kunst en Cultuur. De hoop is dat de gemeente alsnog geld vrijmaakt voor het bijzondere museum. Bij ‘Ons Lieve Heer op Solder’ zijn ze in ieder geval blij met alle steun. “Het is hartverwarmend dat de buurt zo opkomt voor dit museum”, zegt een woordvoerder.