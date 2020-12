Rotterdamse Hamza weer blij met 'gekoekelekoe' in zijn garage

Hamza Karaman hield jarenlang kippetjes bij zijn garage in Rotterdam. De aantallen liepen almaar op, en toen er 150 kippetjes rondscharrelden werd het de gemeente te gortig. De beestjes werden tot groot verdriet van de garagehouder weggehaald. Maar Hamza laat zich niet kisten.

Vrijdag haalde hij drie sierkippetjes op die bij hem in een hok mogen. “Weet je mevrouw. Over een paar maandjes is iedereen het weer vergeten. Dan haal ik elke week weer een kippetje erbij.”

Begrip als kippenhouder

Hamza is een begrip aan het Rotterdamse Hoendiep. De welbespraakte kippenhouder kreeg de afgelopen tijd veel bekijks, mensen kwamen foto’s maken, het was een gekakel en een gescharrel van jewelste rond de garage. Maar ook was er overlast. De gemeente kon niet anders dan handhaven en de kippen werden met z’n allen weggehaald en naar Drenthe gebracht.

Karaman was verdrietig en niet te troosten. Daarnaast werd hij ook achterdochtig. Hij dacht dat zijn geliefde kippetjes allemaal waren afgeslacht, want, ‘ze gaan toch niet helemaal naar Drenthe rijden voor een paar kippetjes?’ Toch wel. Hamza: “Weet u, er belde een man en die zei: ze zijn hier, kom maar kijken. Maar is 250 kilometer rijden en ik werk zes dagen per week en op zondag zijn ze gesloten, dus is een beetje lastig. Misschien in de zomer, kan ik met de kinderen langs.”

Cultheld

Nadat de kippetjes met de nodige aandacht van de media waren weggehaald, werd Hamza mede door zijn uitspraken ‘Als ze ‘koekelekoe’ doen, is het gewoon leuk om te horen’ een ware cultheld. Met zelfs een eigen website. “Ik krijg nog steeds reacties en ook donaties van mensen die zeggen, haal maar een kippetje. Iedereen mist ze, mensen maakten foto’s enzo. Nu is de straat leeg, ik mis ze nog steeds.”

Niet lang meer, want de eerste drie kippen voor Hamza zijn sinds deze dag een feit. En zoals hij zelf zegt, als iedereen het weer een beetje is vergeten, komt er elke week weer een kippetje bij.