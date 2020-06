In de wijk Charlois in Rotterdam worden vijf nieuwe straten vernoemd naar personen die streden tegen slavernij en koloniale overheersing in de voormalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. De straten worden aangelegd in nieuwbouwproject ‘In het Zuiderpark’.

In 2021 nemen de eerste bewoners hun intrek in hun huis aan de Tulastraat. Andere gekozen straatnamen zijn Thicopad, Janey Tetarypad, Virginia Graaipad en Bonipad. De vijf streden tegen koloniale overheersing op Curaçao, Aruba en in Suriname.

Tula

Het idee om een straat naar Tula te noemen werd in november vorig jaar geopperd door de Rotterdamse Simão Miguel. Hij tipte de commissies die erover gaan. Een commissieadvies werd later weer omarmd door wethouder Bert Wijbenga van Integratie en Samenleven.

Miguel is blij met de straatnamen. “Het is goed dat het koloniale verleden zichtbaar is in Rotterdam. Niet alleen de kant van de overwinnaars maar ook de kant van de mensen die streden tegen die overheersers. Dat zijn echte helden die verzet leverden. Een inspiratiebron voor iedereen in de stad.”

