Rotterdam en Amsterdam gaan stoppen met de mondkapjesplicht. Dat hebben de gemeenten zojuist bekend gemaakt. Het gaat om een pilot die na het weekend, op 31 augustus, zal eindigen.

Door het minder warme weer en het einde van het toeristische hoogseizoen is het op de drukste plekken nu waarschijnlijk makkelijker om 1,5 meter afstand te houden, stelt de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De gemeente blijft het in de gaten houden en neemt indien nodig “informatiegestuurde en risicogerichte” maatregelen.

Boete voor niet dragen mondkapje: 95 euro

Sinds begin augustus was het in Rotterdam verplicht om in delen van het centrum zoals de Meent en de Lijnbaan, op de markten van de Binnenrotte, de Grote Visserijstraat en Afrikaandermarkt en in de winkelcentra Zuidplein en Alexandrium een mondkapje te dragen. Wie dat niet deed maakte kans op een boete van 95 euro.

Ook de gemeente Amsterdam had zo’n soortgelijke proef lopen. Daar gold de verplichting onder meer in het Wallengebied, de Kalverstraat en op de Albert Cuypmarkt. Net als in Rotterdam, bedraagt de boete voor het negeren van de plicht 95 euro.

Lees ook: Handhavers in Amsterdam delen 148 boetes uit aan mensen zonder mondkapje

Evaluatie proef mondkapjesplicht

De evaluatie van de proef volgt half september. De gemeente Rotterdam schrijft in een reactie alle ondernemers, bewoners en bezoekers in de pilotgebieden te willen bedanken voor hun medewerking en begrip.