Rotterdam doet aangifte wegens bekladden standbeelden

Rotterdam doet aangifte van de bekladding van standbeelden in de stad. Dat zei een woordvoerder van wethouder Bert Wijbenga (buitenruimte) vrijdag.

In Rotterdam is het standbeeld van Piet Hein in Delfshaven, het beeld van Pim Fortuyn aan de Korte Hoogstraat en de gevel van het Witte de With Center for Contemporary Art in de Witte de Withstraat beklad. De gedenktekens zijn ingepakt met zwarte en witte doeken en met verf overgoten.

Lees ook: Actiegroep erkent bekladden standbeelden van Piet Hein en Pim Fortuyn

De actie is op Facebook opgeëist door activisten van het Helden van Nooit-kustcollectief. Ze zeggen de standbeelden “in de juiste context te plaatsen en eisen verwerping van deze onterechte helden”.

Lees ook: GroenLinks wil metershoog beeld VOC-held Coen verwijderen uit stadscentrum Hoorn

In een reactie zegt de gemeente Rotterdam dat “de invloed van geschiedenis nog steeds belangrijk is, of die nu positief of negatief is”. “Je moet de discussie met elkaar kunnen aangaan en verschillen van inzicht respecteren. Maar daar geen uiting aan geven door dingen te bekladden of te vernielen”, aldus de woordvoerder van de gemeente.

ANP