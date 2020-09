Petitie voor rotonde in Farmsum na dodelijk ongeval 9-jarige Every

Nadat een 9-jarige Every vorige week maandag dodelijk verongelukte bij het oversteken van de Oosterveldweg in Farmsum, is Liona Radema (17) een petitie gestart voor de komst van een rotonde op die weg. Volgens haar was het dodelijke ongeval de druppel.

Liona vertelt aan Hart van Nederland dat er veel te hard wordt gereden over de Oosterveldweg (N991). Vorige week maandag werd de 9-jarige Every hier geschept door een 53-jarige automobilist uit Duitsland. Every overleed later in het ziekenhuis.

“Meerdere mensen geven aan dat het een gevaarlijke plek is voor fietsers”, aldus Liona over de petitie. “Wij hopen dat de mogelijkheid bestaat om daar een rotonde te plaatsen, waardoor het veiliger wordt.” De petitie werd in één dag al ruim tweeduizend keer ondertekend.

Liona kende Every zelf niet, maar een goede vriendin van haar wel. “Ze was bij me toen het nieuws kwam dat Every was overleden. Toen opperde ik om een petitie te starten.”

Hadden Every niet hoeven missen

Ook Nariela Martis heeft de petitie ondertekend. Haar zoons van 8 en 10 jaar waren goed bevriend met Every en de jongen kwam vaak bij hen thuis. Volgens Nariela had er al lang iets moeten gebeuren aan de weg. “Auto’s rijden daar best hard. Als het veiliger was geweest, had dit ongeluk voorkomen kunnen worden en hadden we Every niet hoeven te missen”, zegt ze.

Maaike Dijksterhuis is het hiermee eens. Haar 15-jarige zoon fietst regelmatig over de Oosterveldweg om naar school te gaan. “Ik leg ‘m steeds uit dat het een gevaarlijk stuk is om te fietsen. Op een app op mijn telefoon hou ik bij waar hij fietst als hij over die weg moet. Het is een levensgevaarlijk stuk weg”, aldus Maaike.

Onderzoek van politie afwachten

De provincie laat aan Hart van Nederland weten dat bij de oversteekplek nooit eerder een vergelijkbaar ongeval plaatsgevonden heeft. Ook zijn er geen meldingen van een gevaarlijke situatie geregistreerd of geconstateerd.

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk noemt het ongeval een “heel trieste gebeurtenis” en benadrukt het onderzoek van de politie te willen afwachten. “Dit om precies te weten wat de oorzaak van het ongeval is. Op basis daarvan kijken we verder.”