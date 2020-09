Dinerbox moet oudste Ronald McDonald Huis van Europa aan facelift helpen

Huis Emma in Amsterdam, het oudste Ronald McDonald Huis in Europa, bestaat 35 jaar. In het huis kunnen families logeren van wie een kind in het ziekenhuis ligt, zodat ze dichtbij zijn. Het huis is toe aan een renovatie, maar door de coronacrisis is het moeilijk om sponsoren en fondsen te vinden. Daarom is er een actie bedacht: ‘Koken voor Kids’. Mensen kunnen een dinerbox bestellen en zo bijdragen aan de opknapbeurt.

Emma is het eerste huis van Ronald McDonald in Nederland en na 35 jaar inmiddels toe aan een grote renovatie. “We houden het wel bij dus op het eerste gezicht is het netjes”, vertelt Aafke de Haan van het Ronald McDonald Huis. “Maar de slaapkamers zijn echt triest. De lift werkt niet altijd en de riolering moet ook aangepakt.”

De huizen moeten het zonder subsidie doen en zijn dus afhankelijk van giften en fondsen. Om geld bijeen te sprokkelen voor de opknapbeurt is de kookactie bedacht. “Mensen kunnen een dinerbox met ingrediënten bestellen. In een online uitzending laat een Michelin-sterrenkok zien hoe je het gerecht maakt. De opbrengst gaat volledig naar het Emmahuis.”

Kantje boord

Mark en Lotte van Dorp weten als geen ander hoe belangrijk zo’n huis is als je het moeilijk hebt. Hun dochter werd in mei 2018 geboren en vrijwel direct ging het fout. Vader Mark krijgt nog een brok in zijn keel als hij denkt aan die periode. “De ene dag heb je een blakende dochter, de andere dag wordt het steeds donkerder.”

Het buikje van de kleine Brune werd hard, ze ging snel achteruit. Ze bleek een darmdraaiing te hebben en een groot deel van de darm was al afgestorven. “Ze moest geopereerd worden. Het was heel spannend, het was echt kantje boord.”

Een uitkomst

Negen weken lag ze in het ziekenhuis. Haar ouders zaten een groot deel van de tijd in het Ronald McDonald Huis Emma. “We woonden niet eens zo ver weg van het ziekenhuis. Maar een kwartier is al lang om bij het ziekenhuis te komen. Je wil ook even niemand tegenkomen bij de supermarkt of in de straat. Voor ons was het Emmahuis een uitkomst, het was een ontzettende hulp.” Inmiddels gaat het prima met Brune. “Ze heeft nog wel controles, maar die zijn telkens prima.”

Voor meer informatie over de dinerboxenactie, kijk op www.kokenvoorkids.nl.