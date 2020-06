Rogier injecteert chip in zijn hand om zijn auto op slot te doen: 'Chippen hetzelfde als bij een hond of kat'

Iedereen is weleens zijn sleutels kwijt, of staat met twee volle boodschappentassen voor een dichte deur. Om altijd je sleutels en pasjes bij je te hebben, kun je een chip in je hand laten injecteren. Zo heb je letterlijk alles bij de hand.

Rogier van Cann (31) heeft als één van de weinige Nederlanders een chip in zijn hand laten injecteren. In Zweden en Amerika lopen er al een aantal jaar een paar duizend mensen rond iets dergelijks. Twee weken geleden zette Rogier hem in zijn hand nadat hij erover las op internet. Met de chip kan hij zijn auto ont- en vergrendelen. Volgens hem zijn de mogelijkheden eindeloos. Zo wil hij zijn auto ermee kunnen starten en ermee willen betalen.

Injecteren

“De chip is zo groot als een rijstkorrel en komt overeen met die van een hond of kat. Met een grote holle naald wordt deze ingebracht. Het doet wel even zeer, maar dan heb je ook wat”, vertelt Van Cann. Vorig jaar zette hij er al eerder een, maar deze reageerde niet goed op het slot. Toen de nieuwe chip werd ingebracht, twijfelde hij of de oude er uit moest. “Ik deed het toch maar niet, want ik was bang dat ‘ie te diep in mijn weefsel zat. Hij is al een paar millimeter verschoven. Overigens heb ik genoeg ruimte in mijn hand.”

Niet beveiligd

“Het chippen van mensen wordt allang gedaan. Als je jezelf nu laat chippen, ben je eigenlijk te laat voor de trend”, vertelt Melanie Rieback van computerbeveiligingsbedrijf Radically Open Security. Ze promoveerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op de veiligheid van rfid-chips. Volgens Riebeck zijn de chips te klein en bevatten deze te weinig stroom om goed een auto, bankrekening of huis te beveiligen. Dit omdat een chip gemakkelijk te hacken is.

Rogier denkt niet dat zijn chip zo snel gehackt kan worden. “Ik ben er niet zo bang voor. Als ze mijn auto willen, pakken ze toch gewoon mijn sleutelbos? Lijkt mij makkelijker.”