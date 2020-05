Roel's Beestenboel maakt ouderen in verpleeghuizen blij, maar krijgt nu geen noodsteun

Normaal gesproken trekt Roel Ruwaard met zijn beestenboel van deur tot deur om mensen in zorginstellingen op te vrolijken. Maar door de coronacrisis ligt het werk nu helemaal stil en staat zijn bedrijf op de rand van de afgrond.

Roel bezoekt vooral verzorgingshuizen en gehandicapteninstellingen. “Maar die zijn vanwege de strenge coronamaatregelen nu allemaal gesloten”, vertelt hij aan Hart van Nederland. Het bestaan van Roel’s Beestenboel komt daarom in gevaar. “En ik loop ook nog eens de 4000 euro vergoeding voor ondernemers mis.”

“Sinds 12 maart hebben we 0 euro omzet gedraaid”, vervolgt de ondernemer. Hij is positief ingesteld, maar misschien wel té positief, geeft hij zelf toe. Zijn bedrijf liep tot nu toe al 45.000 euro mis. “Dit terwijl de kosten natuurlijk gewoon doorlopen.”

‘Spaarrekening loopt leeg’

Roel’s Beestenboel komt niet in aanmerking voor de noodsteun van 4000 euro van de overheid. Omdat er bij de Kamer van Koophandel geen SBI-code bestaat voor het soort werk dat hij doet, werd hem geadviseerd om zijn bedrijf als dierenwinkel aan te melden. Dierenwinkels krijgen in principe een vergoeding, maar alleen als ze een eigen adres of oprit hebben.

Het bedrijf is gevestigd op de boerderij waar Roel met zijn vriendin en mede-eigenaar Dorien woont en dus krijgen ze geen vergoeding. “We ontvangen nu wel een bijstandsuitkering van 1500 euro, maar iedere maand komen we 3000 euro te kort”, legt Roel uit.

“De spaarrekening loopt leeg en wanneer de verzorgingshuizen weer bezoek mogen ontvangen is niet te voorspellen”, gaat hij verder. Evenementen zijn daarnaast afgelast tot zeker 1 september.

Dieren binnenkort verkopen?

Dorien is daarom bang dat ze de dieren binnenkort moeten verkopen, maar hier wil Roel nog niets van weten. “De dieren gaan maar op één manier weg bij ons: als ze doodgaan.” We hebben deze week wel een goed gesprek gehad met zijn tweeën en op een gegeven moment moeten we bepalen of het nog wel zinvol is om door te gaan.”

Het doet hem veel verdriet dat zijn beestenboel in gevaar is, want hij denkt juist na de coronacrisis veel te kunnen betekenen. “Corona is heel erg, maar eenzaamheid onder ouderen is nu ook heel erg. Zowel voor de familie als voor de ouderen zelf”, weet hij. “Contact met dieren maakt veel los. We brengen een glimlach en het contact werkt therapeutisch.”

Roel en Dorien willen graag direct weer aan de slag zodra het mag. “Ik mis mijn werk en de mensen ontzettend”, zegt de dierenvriend tot slot.