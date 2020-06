Fietsenwinkel in Roden gaat in vlammen op, publiek houdt zich niet aan afstandsregels

Bij een fietsenwinkel in het Drentse Roden is donderdagavond een grote uitslaande brand uitgebroken. Het gaat om het pand van Bike Life aan de Kanaalstraat.

De brandweer is druk bezig met het blussen van de vlammenzee. Meerdere korpsen uit Drenthe en Groningen zijn ingezet. Volgens de veiligheidsregio is de brand ontstaan in de meterkast.

‘Ga naar huis!’

De brand trekt veel bekijks. De brandweer constateert daarbij dat de coronamaatregelen niet worden nageleefd. “Ga naar huis! Houd afstand en geef hulpverleningsdiensten de ruimte!”, roept de Veiligheidsregio Drenthe op via Twitter.

Bij de brand is veel rook vrijgekomen. Daarom is er een NL-Alert verstuurd. Omwonenden met last van de rook wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Beeld: Persbureau Meter