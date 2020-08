Rode vlag gehesen bij Zuiderstrand in Den Haag: ga niet de zee in

De reddingsbrigade in Den Haag heeft de rode vlag gehesen bij het Zuiderstrand. Dat betekent dat de stroming in zee op dit moment te gevaarlijk is om het water in te gaan.

De gevaarlijke stroming voor de Haagse kust komt door een combinatie van zogenoemde muien en de sterke getijdenstroming als gevolg van springtij. Badgasten worden door de reddingsbrigade daarom met klem gevraagd om niet de zee in gaan.

Maurits Heukenfeldt van de Haagse reddingsbrigade laat aan Hart van Nederland weten dat de rode vlag woensdagavond weer wordt weggehaald. “Dat betekent dat wij niet meer op het strand zijn. Maar mensen moeten ook dan helemaal het water niet meer ingaan.” Donderdag wordt gekeken of de rode vlag ook dan weer geldt.

šŸŸ„ 1/2 Veel vragen rondom de rode vlag die we hebben gehesen op het zuiderstrand. Wij bekijken per dagdeel welke vlag er gehesen wordt. Verschillende factoren zoals b.v. de drukte, aantal reddingen, het getij en de zeeconditie bepalen welke kleur het wordt. #strand #zee #denhaag ā€” Reddingsbrigade DHG (@RBDenHaag) August 5, 2020

Twee zwemmers overleden

De afgelopen week zijn langs verschillende stranden tientallen mensen in de problemen gekomen door sterke stromingen en muien. Afgelopen vrijdag kwam bij Monster in Zuid-Holland een tiener om die door de stroming was meegenomen. Een dag later stierf een Poolse zwemmer bij het Noord-Hollandse Julianadorp toen hij drie meisjes uit de zee redde.

Een mui is een geul die loodrecht op het strand staat waardoor water met veel kracht naar zee stroomt. Wie daarin terechtkomt, kan er niet tegenin zwemmen. De enige oplossing is je laten meevoeren en als de stroming minder sterk wordt, schuin weg zwemmen en met een boog terug naar het strand gaan.

