Babynieuws uit het zuiden des lands. In Safaripark Beekse Bergen is een rode panda geboren. En da’s bijzonder, want de diersoort is erg kwetsbaar.

Moeder Angeles was 4,5 maand drachtig voor haar jong begin deze maand ter wereld kwam. Kris Jansen, hoofd dierenverzorging bij Beekse Bergen, laat weten dat het goed gaat met het pandajong. “We hebben er alle vertrouwen in dat het groot wordt.”

Op dit moment heeft het jonge dier vooral rust nodig, laat Jansen weten. “De eerste periode is het jong fragiel en daarom laten we moeder Angels, vader Turner en hun zoon of dochter volledig met rust. We verstoren hen zo min mogelijk, komen dus ook niet in het nest en weten daarom nog niet welk geslacht de nieuwe aanwinst heeft.”

Voorlopig laat hij zich niet zien

De piepjonge rode panda laat zich voorlopig nog niet zien aan dierentuinbezoekers. Pas na een maand of drie komen de dieren hun nestje uit. Toch is er hoop voor bezoekers. "Het kan zijn dat de moeder het jong naar een ander nest verplaatst in verband met de hygiëne, dus dan is hij of zij eventjes buiten."

In totaal zijn er nog 2.500 rode panda's. Het dier komt vooral voor in bergbossen in China. Het liefst leven ze bij een stromende rivier waaruit ze kunnen drinken. Bamboe is het favoriete kostje van de rode panda, maar ook bloemen en fruit slaan ze niet af.

Pandababy in Ouwehands Dierenpark

Het is niet het eerste pandajong dat dit jaar wordt geboren in een Nederlandse dierentuin. Begin mei kon Ouwehands Dierenpark in Rhenen melden dat de twee reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya trotse ouders zijn geworden van een kersvers jong.

Beeld: Mariska Vermij – van Dijk / Safaripark Beekse Bergen