In Haaksbergen is sinds zondag een rode melkslang vermist. Geruststellend detail: het dier is niet giftig.

De slang is rood van kleur met zwarte strepen. Het dier is ongeveer 1.00 meter tot 1.20 meter lang. De slang is voor het laatst gezien in de Emanuel de Wittestraat van het Twentse dorp.

Mensen die de slang hebben gezien worden opgeroepen contact op te nemen met DierenTwente.

Beeld: DierenTwente