Rob vangt exotische dieren op in zijn achtertuin: 'Wij leven hiervoor'

Het begon allemaal als een hobby uit liefde voor dieren, maar inmiddels is die hobby uitgegroeid tot een ware dierenopvang aan huis. Van een stokstaartje tot een kaaiman, bij Rob van der Graaf verblijven er zo’n 30 exotische dieren in de achtertuin. De vraag is voor hoe lang.

“Ik zag op internet vaak dat mensen niet weten hoe ze zo’n dier moeten verzorgen of mensen die omhoog zaten met een dier. Zo ben ik steeds meer dieren gaan opvangen. Ik werk nu ook met een arts uit een winkel in Den Haag, die mij helpt met oplappen van dieren”, zegt Van der Graaf.

‘Gewoon een wild dier’

“Mensen hebben geen benul wat ze in huis halen, het is gewoon een wild dier.” Dat beseft Van der Graaf ook en hij heeft dan ook een samenwerking met de Landelijke Inspectie Dierenbescherming. “Inspecteurs bellen mij op als ze iets tegenkomen. Dan kijken we: kunnen we ze nog ergens anders plaatsen, kunnen ze nog naar het wild of moeten ze hier huisvesten?”

Voor Rob is het zijn lust en zijn leven. “Wij gaan niet op vakantie, wij leven hiervoor. Het is m’n tweede baan.”

‘Zebra in je achtertuin’

Al die exotische dieren in je achtertuin. Mag dat zomaar? Ja, legt Peter de Haan van Stichting AAP uit. “Bijna alles is nu toegestaan in Nederland. Als jij een zebra in je achtertuin wilt, ga je gang. Er zijn mensen die een tapir in de tuin hebben. Alleen primaten, bedreigde diersoorten en gevaarlijke dieren zoals leeuwen en tijgers zijn niet toegestaan.”

Maar daar komt verandering in. De overheid werkt aan een zogenoemde ‘positieflijst’ waar dieren op komen te staan die je in Nederland thuis mag houden. Een speciale commissie stelt deze lijst momenteel samen. “Als leek mag je dan niet zomaar meer alles in huis nemen. Dat is heel positief”, zegt De Haan.

Zorgzoo

Maar Rob van der Graaf maakt zich wel een beetje zorgen. Hij denkt dat veel mensen hun exotische dieren dan bij hem komen brengen. Maar als hij geen ontheffing krijgt kan hij ze ook niet meer aannemen.

Nu is hij van plan een ‘zorgzoo’ op te zetten in zijn woonplaats Dordrecht, waar dan ook mensen met een beperking terecht zouden kunnen voor een dagbesteding. “Ik heb nog geen locatie voor de zorgzoo, maar daar wordt aan gewerkt”, zegt Van der Graaf.