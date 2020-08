RIVM: onterecht beeld over negatief reisadvies Rotterdam

Het RIVM zegt vanavond tegen Hart van Nederland dat er onterecht een negatief reisadvies is uitgegeven voor Rotterdam.

De verwarring is ontstaan nadat epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM tegen RTL Nieuws zei: “Ik zou zeggen: ga niet naar Rotterdam als het niet nodig is”. Dit adviseerde Van den Hof naar aanleiding van de geconcentreerde toename van besmettingen in de havenstad.

Dat betekent niet dat er code oranje wordt afgegeven voor Rotterdam. “We bedoelen dat we mensen vragen om drukke plekken te mijden”, meldt het RIVM. “Dit geldt niet alleen voor Rotterdam, maar ook voor andere drukke plekken in andere steden of plekken.”

‘Rotterdam is veilig’

De gemeente Rotterdam laat weten dat het reisadvies is gegeven door Van den Hof en dit geen standpunt is van het RIVM. Daarnaast meldt Rotterdam dat het veilig is om naar de havenstad af te reizen, mits mensen zich houden aan de coronamaaregelen.