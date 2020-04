Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is gestegen tot 4711 . Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 145 sterfgevallen doorgekregen.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 76 naar 10.685. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.

Volg in ons liveblog het laatste nieuws over het coronavirus

Het aantal vastgestelde besmettingen met corona steeg naar 38.802. Dat zijn er 386 meer dan dinsdag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.<

Vertraging in cijfers

Het RIVM benadrukt dat er een vertraging kan zitten tussen de dag waarop aan corona is overleden en dag waarop het het sterfgeval gemeld wordt. Ook is het werkelijke aantal besmettingen in Nederland hoger dan gemeld wordt, omdat niet iedereen die mogelijk besmet is getest wordt.

Later meer.