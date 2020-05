RIVM meldt 27 nieuwe doden door coronavirus, opnieuw daling in aantal sterfgevallen

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5670. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 27 nieuwe meldingen van overlijdens binnengekregen. Op dezelfde dag een week geleden waren er dat nog 63.

Volg ons liveblog voor het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Nederland

In de officiële registratie staan alleen mensen die voor hun overlijden positief zijn getest, benadrukt het RIVM. Het werkelijke dodental ligt dus waarschijnlijk hoger. Ook worden sterfgevallen vaak één of meerdere dagen later doorgegeven aan de gezondheidsdienst.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames is met 45 gestegen naar 11.582 Een week geleden werden er 58 mensen opgenomen met verschijnselen van corona. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.

De laatste 24 uur zijn er 198 geregistreerde besmettingen bijgekomen. Tot nu toe zijn er 43.870 bevestigde Covid-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Een week geleden waren er dat nog 289 personen. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken, meldt het instituut.