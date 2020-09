Op de dag dat de aangescherpte coronamaatregelen ingaan, wordt de Tweede Kamer bijgepraat over de aanpak van het virus. Tijdens de technische briefing beantwoorden Jaap van DisselĀ (directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM) en Ernst KuipersĀ (voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg) vragen van Kamerleden.

De kans is groot dat het zal gaan over de mondkapjes. Het kabinet adviseerde winkels maandagavond om mondkapjes verplicht te stellen voor klanten. Een aantal winkelketens heeft al laten weten dat ze dat niet van plan zijn. “Het is vooralsnog een advies”, benadrukte ‘corona-minister’ De Jonge daarom dinsdagochtend nog maar eens.

Lees ook: Supermarkten gaan klanten zonder mondkapje ook niet weigeren

Hij heeft het OMT, waar ook Jaap van Dissel deel van uitmaakt, gevraagd om met een nieuw advies over de mondkapjes te komen. Dat advies wordt volgende week verwacht.

Munitie voor debat

Tijdens de briefing zullen waarschijnlijk ook andere aangekondigde maatregelen ter sprake komen. Naast Van Dissel, zal dus ook Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg aanschuiven. Hij zei maandag dat de maatregelen van het kabinet mogelijk al te laat komen.

Lees ook: Driekwart van de Nederlanders steunt aangescherpte coronamaatregelen

Met gerichte vragen aan deze twee experts zullen de Kamerleden proberen om zoveel mogelijk munitie te verzamelen voor het volgende debat over de aanpak van het coronavirus. Op dit moment lijkt het erop dat premier Rutte en minister De Jonge zich woensdagochtend in de Kamer moeten verantwoorden over het kabinetsbeleid.