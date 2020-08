Rijschoolleerlingen verzwijgen coronaklachten tijdens examen

Rijschoolleerlingen verzwijgen coronaklachten of vakanties in oranje gebieden vanwege de lange wachtlijsten bij het CBR. Want als de automobilisten in spe wel eerlijk vertellen dat ze klachten hebben of uit een risicogebied komen, wordt het examen geannuleerd. Dat zeggen verschillende brancheverenigingen tegen BNR.

Leerlingen zijn bang dat ze weer onderaan de wachtlijst komen te staan.

‘Onbegrijpelijk’

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) bevestigt hierover signalen te krijgen. Een woordvoerder noemt het onbegrijpelijk dat leerlingen eventuele klachten verzwijgen. “Een leerling die minder dan tien dagen voor het examen in een risicogebied is geweest, krijgt kosteloos een nieuw examen op een ander moment.”