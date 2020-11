Rico Verhoeven verdedigt wereldtitel tegen Ben Saddik eind januari

Het wereldtitelgevecht zwaargewicht tussen kickbokser Rico Verhoeven (31) en de Belg Jamal Ben Saddik (30) staat gepland op zaterdag 30 januari van volgend jaar. Dat heeft organisator Glory bekendgemaakt.

Verhoeven en Ben Saddik streden in 2017 ook om de wereldtitel. Verhoeven won het gevecht dat destijds door miljoenen Nederlanders werd bekeken.

Spektakel verwacht

Het gevecht tussen Verhoeven en Ben Saddik zal volgens de organisatie een spektakel worden. “De Marokkaans-Belgische knock-outspecialist Ben ‘The Goliath’ Saddik maakte zijn professionele debuut tegenover Verhoeven en versloeg de toekomstige kampioen – toen 21 jaar – met een technische knock-out. ‘The King of Kickboxing’ nam in 2017 wraak door Ben Saddik uit te schakelen in de vijfde ronde van een legendarisch titelgevecht tijdens Glory Redemption,” meldt Glory.

Vorig jaar december vocht Verhoeven voor het laatst. Destijds versloeg hij Badr Hari. In een volgepakt Gelredome won hij van de Amsterdammer, die toen moest opgeven met een enkelblessure. Verhoeven verdedigde voor de negende keer op rij met succes zijn kampioensgordel.

Ben Saddik stond voor het laatst in de ring in december 2018, toen hij bij Glory 62 het achtpersoonstoernooi zwaargewicht won, nota bene met een gebroken hand.

ANP/Redactie