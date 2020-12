Het Italiaanse restaurant Cinema Paradiso in de Amsterdamse Jordaan is in de nacht van zondag op maandag beschoten. In het raam zijn zeker vijf kogelgaten te zien, die zijn afgeplakt door de politie.

“Er is meerdere keren geschoten op het restaurant. In de ruit zitten kogelinslagen en er zijn kogelhulzen gevonden,” bevestigt een woordvoerder van de politie. In een persbericht schrijft de politie dat er mogelijk een in het zwart geklede persoon op een fiets bij is betrokken.

Eigenaar Cinema Paradiso geschrokken

De eigenaar van het restaurant is geschrokken: “Ik werd door een vriend wakker gebeld, dat er geschoten was op mijn zaak. Ik snap niet waarom dit gebeurt. Ik ben al dertig jaar restaurateur en zit al zeven jaar op de Westerstraat en heb nooit problemen gehad. Ik kan dit niet plaatsen.”

De eigenaar heeft het net als de meeste horecaondernemers sowieso al moeilijk in deze coronatijd: “Mijn zaak is helemaal gesloten dus de problemen zijn al groot. Ik probeer vooral het hoofd boven water te houden en nu krijg ik dit erbij.”

Hij heeft zijn eigen zaak nog niet mogen betreden. “Ik mag niet naar binnen van de politie, in verband met forensisch onderzoek.” Hij verwacht in de loop van de dag iets te horen van de politie. “Het is vooralsnog afwachten, ik heb zulke dingen nog nooit meegemaakt in mijn leven. Ik moet het even een plaatsje geven en dan kijken hoe ik dit ga oplossen.”

De recherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden via 0900-8844.