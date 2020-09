De heren van Veronica Inside bespraken vrijdagavond de week waarin voetbalsupporters negatief in het nieuws kwamen. Eerst waren daar de Feyenoord-supporters die vorige week zondag tijdens de Eredivisiewedstrijd tegen FC Twente zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Donderdag had het hele land geen goed woord over voor de duizend feestende Willem II-supporter in Tilburg. René van der Gijp snapt de emotie van de supporters wel.

”Maar dit is toch harstikke leuk”, zegt Van der Gijp terwijl de beelden van de feestende Willem II-supporters worden getoond. ”Kijk, ik ga wel zitten, en ik klap wel als er wordt gescoord. Maar neem nou die Feyenoord-supporters hè, als er een doelpunt valt dan wil je toch gewoon juichen? Of wat als Berghuis wel een goal had gemaakt in de laatste minuut? Dan waren ze helemaal gek geworden in het stadion.”

Supporters van de Rotterdamse club maken volgens Van der Gijp een vergelijking: ”Nu je niet meer mag juichen bij een voetbalwedstrijd is het net als je naar de hoeren gaat en er wordt daar gezegd ‘maar er wordt niet geneukt hè… dan kan je net zo goed thuisblijven”, lacht hij.

Onverantwoorde taferelen

Na de ophef van deze week wordt het dit weekend spannend voor de clubs en de supporters. Als voetbalsupporters dit weekend opnieuw de coronaregels overtreden, dan zal het kabinet overwegen de fans voorlopig te weren uit stadions. Dat heeft sportminister Tamara van Ark zaterdag gezegd in gesprek met het AD.

Volgens Van Ark moeten we met z’n allen verantwoordelijkheid nemen om het virus de kop in te drukken. “Dit soort onverantwoorde taferelen hoort daar zeker niet bij.” Volgens de minister kunnen de supporters die zich niet kunnen inhouden de wedstrijden beter thuis bekijken. Mochten de coronaregels in de stadions weer overtreden worden, dan gaat het kabinet volgens haar nadenken over een verbod op publiek.

