De politie heeft een 17-jarige jongen opgepakt voor de rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland vorige maand. Na een ultimatum werden woensdag herkenbare camerabeelden van acht relschoppers uitgezonden op RTV Utrecht.

De tiener uit Utrecht meldde zich vervolgens bij de politie, waar hij werd aangehouden. De jongen wordt verdacht van het gooien van een verkeersbord. De beelden die van hem waren gedeeld zijn offline gehaald. Beelden van de zeven andere verdachten worden dinsdag getoond bij Opsporing Verzocht, waarschuwt de politie de relschoppers.

Onrustig in Utrecht

Op 14 augustus trapte een groep van 250 tot 300 jongeren rotzooi in Kanaleneiland. Na die rellen ontstond een kettingreactie naar andere wijken in Utrecht. Tientallen jongeren van zowel binnen als buiten de Domstad kwamen samen om rotzooi te trappen. Onder meer in Ondiep en Overvecht was het onrustig. De gemeente moest meerdere keren een noodbevel instellen.

Ongeveer vijftig relschoppers werden opgepakt omdat zij bijvoorbeeld met stenen of vuurwerk naar de politie hebben gegooid of vernielingen hebben aangericht. Ook zijn er zeker drie mensen gearresteerd omdat zij op social media zouden hebben opgeroepen om te komen rellen. Ze worden verdacht van opruiing, waar een maximumstraf van vijf jaar cel op staat.

