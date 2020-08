De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag ingegrepen bij rellen in Soest. Jongeren kwamen daar in opstand tegen een coronaboete die is gegeven aan ‘hun’ kroeg De Kuil. Kroegbaas Vincent van der Wardt keurt de actie niet goed, maar begrijpt het wel. “Hun plekje is ze nu afgenomen.”

Van der Wardt besloot vrijdagavond zijn kroeg te sluiten nadat hij een – volgens hem – onterechte boete kreeg voor het overtreden van de coronaregels, vertelt hij aan Hart van Nederland. “De boa constateerde een overtreding, maar dat was er gewoon echt niet.”

“Er waren een paar mensen buiten, maar netjes op anderhalve meter”, zegt de cafébaas stellig. Maar volgens hem bleef de handhaver volhouden dat hij een overtreding zag.

Eerdere waarschuwing

Eerder kreeg de kroegbaas een waarschuwing omdat twee bezoekers hadden gestaan in het café en er te veel mensen op het terras zouden zijn. “De boa’s reden in een auto langs en zouden tientallen mensen gezien hebben op het terras. Ik heb later de bewakingscamera’s teruggekeken, er klopt gewoon helemaal niets van”, aldus de cafébaas.

Iedere avond heeft Van der Wardt mensen in dienst die enkel en alleen naar de coronaregels kijken, zegt hij. “Een op het terras en eentje binnen.” Mensen mogen naar buiten om een sigaretje te roken, maar moeten dan wel op een stoel zitten. “Ik sta zelf bij de deur met een teller om te kijken of er te veel mensen binnen of buiten zijn.”

Crowdfunding voor boete

Voor het overtreden van de coronaregels kunnen horecaondernemers een boete van 4.000 euro krijgen. “Ontzettend veel geld”, vindt Van der Wardt. “Zeker nu. We maken helemaal geen winst.”

Om het leed een beetje te verzachten heeft de 18-jarige stamgast Jesse Brouwer een crowdfundactie opgezet. “Ik werd zaterdagochtend wakker en las alle berichten over wat er gebeurd was. Het is al zo lastig voor ondernemers, dus ik wilde helpen.”

“Super, super lief”, zegt Van der Wardt over de inzamelingsactie. “Ik waardeer dat zo! Ik krijg er gewoon kippenvel van.” Inmiddels is er al ruim 3.000 euro opgehaald. “Allemaal kleine bedragen ook, heel veel mensen die dus het belang van mijn café ook zien.”

‘Belangrijke plek in Soest’

Voor Jesse en zijn vrienden is de kroeg een belangrijke plek in het Utrechtse dorp. “Het is dichtbij, ik ben er vaak met vrienden.” De tiener vindt het oneerlijk dat kroegeigenaar nu een boete krijgt. “Hij heeft zich zo goed mogelijk aan de regels proberen te houden. Normaal kunnen er 200 man binnen staan, nu maar iets van vijftig en dan nog bekeurd worden.”

Jesse was er tijdens de rellen van afgelopen nacht niet bij. “Dat leek me niet verstandig”, legt hij uit. “Maar ik snap de frustratie wel heel goed. Het is op een oneerlijke manier verpest, ze laten gewoon zien wat ze ervan vinden.”

Burgemeester Rob Metz van Soest laat weten het “op zich hartverwarmend” te vinden dat zoveel jongeren hun steun wilden betuigen. “Het is heel jammer dat er ook relschoppers op de steunactie afgekomen zijn. De politie moest uiteindelijk ingrijpen omdat er met flessen gegooid werd richting hen.”

Kroegbaas eist excuses

Van der Wardt heeft besloten zijn kroeg dicht te houden totdat hij excuses krijgt van de gemeente en de boete wordt ingetrokken. “Als ik iets fout doe, ben ik de eerste die dat toegeeft”, zegt hij. “Maar ik ben zo moe van het vechten tegen de gemeente. Ik ben al vijftien jaar eigenaar van de zaak. Als ik geen excuses krijg, verkoop ik mijn zaak.”

“Het belachelijke van dit systeem is dat de burgemeester kan handhaven wat hij wil”, gaat Van der Wardt verder. Het ene café wordt volgens hem beboet, terwijl dat bij andere zaken niet gebeurt. “Het is niet te houden dat wij 4.000 euro boete krijgen en minister Grapperhaus er met een sorry vanaf komt”, zegt hij tot slot.

Beeld: Caspar Huurdeman