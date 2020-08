Reisorganisatie Tui erkent fouten te hebben gemaakt met besmette passagier

Algemeen directeur Arjan Kers van Tui Nederland erkent dat de reisorganisatie fouten heeft gemaakt bij het toelaten van een man op een vlucht naar Curaçao die tijdens de reis te horen kreeg besmet te zijn met het coronavirus. “Die man had niet aan boord moeten gaan, dat is heel duidelijk”, zei Kers zondagavond bij Reporter Radio op Radio 1.

De man had eerder een zogeheten gorgeltest gedaan, maar testte negatief. De autoriteiten op Curaçao erkennen de uitslag van een dergelijk test niet meer. Reden dat de man samen met anderen voor vertrek op Schiphol nogmaals werd getest, met een uitstrijkje uit keel en neus. De uitslag daarvan kwam tijdens de vliegreis; hij bleek toch de longziekte onder de leden te hebben.

Topman Kers: “Als ik nu terug kijk, had ik liever de keuze gemaakt om deze persoon niet te laten reizen. We spreken altijd over veilig en verantwoord, in dit geval is dat gewoon niet goed gegaan.”

