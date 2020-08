Het ministerie van Buitenlandse Zaken past per direct het reisadvies voor meerdere delen van Spanje aan. Zondag werd het advies aangepast van code geel naar oranje. Het gaat om de provincies Barcelona en Lerida (regio Catalonië), de provincies Huesca, Zaragoza en Teruel (regio Aragón) en de provincie Soria (regio Castilië en León).

Mensen wordt aangeraden alleen naar dit gebied te reizen als dit echt noodzakelijk is. Eind juli veranderde het reisadvies voor Barcelona en haar voorsteden al. Het ministerie meldt zondag dat in heel Spanje het aantal coronabesmettingen toeneemt.

Twee weken in quarantaine

Mensen die (een van) de bovengenoemde provincies heeft bezocht en hiervandaan terugkomt in Nederland, wordt dringend verzocht om twee weken in thuisquarantaine te gaan. “Blijf waakzaam als u op vakantie gaat naar Spanje. Ontwikkelingen kunnen elkaar in hoog tempo opvolgen. Volg altijd de Nederlandse en de lokale coronaregels”, adviseert het ministerie.

Lees ook: Het regent annuleringen bij Nederlandse camping in Spanje: ‘Maar in ons gebied is niks aan de hand’